بالصور.. إحياء 'يوم عرفة' في كربلاء

تنشر الخليج 365، صوراً لإحياء "يوم عرفة" في مدينة كربلاء. ويوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد من أفضل الأيام عند المسلمين ويليه بيوم عيد الاضحى. Advertisements

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