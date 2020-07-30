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بالصور.. إحياء 'يوم عرفة' في كربلاء

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تنشر الخليج 365، صوراً لإحياء "يوم عرفة" في مدينة كربلاء.

ويوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويعد من أفضل الأيام عند المسلمين ويليه بيوم عيد الاضحى.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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