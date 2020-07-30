رسمياً.. النجف يظفر بخدمات هداف الدوري المالديفي

2020-07-30 | 19:31
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نجح نادي النجف الرياضي، في الظفر بخدمات مهاجم نادي "دا غراندي" المالديفي، عبيدة كاظم، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي ان "اللاعب عبيدة كاظم، وقع لنادي النجف لتمثيله في الموسم الجديد 2020/2021 قادما من نادي Da grande المالديفي".
عبيدة يعد أحد المواهب العراقية البارزة، فهو لاعب استطاع ان يفرض نفسه في الدوري المالديفي وان يحصد لقب الهداف في الموسم الماضي.
تجدر الإشارة الى ان عبيدة شارك في برنامج (الابطال) الذي عرض على قناة دبي وتدرب والتقى بنجوم عالميين مثل سالغادو ولوبس فيغو وغيرهم.
عبيدة يعد أحد المواهب العراقية البارزة، فهو لاعب استطاع ان يفرض نفسه في الدوري المالديفي وان يحصد لقب الهداف في الموسم الماضي.
تجدر الإشارة الى ان عبيدة شارك في برنامج (الابطال) الذي عرض على قناة دبي وتدرب والتقى بنجوم عالميين مثل سالغادو ولوبس فيغو وغيرهم.
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