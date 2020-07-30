وجاءت تصريحات سواميناثان خلال مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الخميس.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن أكثر من 75 دولة أبدت رغبتها في الانضمام للمبادرة التي يشترك في قيادتها تحالف اللقاحات "جافي"، ومنظمة الصحة العالمية، وتحالف ابتكارات الاستعداد لمواجهة الأوبئة "سيبي".
وكانت وكالات صحية عالمية أعربت عن قلقها من أن الدول الغنية تسعى لإنتاج لقاحات بمجهودها الخاص، وعبر صفقات مع شركات صناعة الأدوية لتأمين ملايين الجرعات من اللقاحات لمواطنيها، بما لا يشمل عموم العالم.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن أكثر من 75 دولة أبدت رغبتها في الانضمام للمبادرة التي يشترك في قيادتها تحالف اللقاحات "جافي"، ومنظمة الصحة العالمية، وتحالف ابتكارات الاستعداد لمواجهة الأوبئة "سيبي".
وكانت وكالات صحية عالمية أعربت عن قلقها من أن الدول الغنية تسعى لإنتاج لقاحات بمجهودها الخاص، وعبر صفقات مع شركات صناعة الأدوية لتأمين ملايين الجرعات من اللقاحات لمواطنيها، بما لا يشمل عموم العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوات عالمية من منظمة الصحة لدعم 'مبادرة' تضمن وصول عادل للقاحات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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