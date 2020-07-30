الآسيوي يعتمد مقاعد العراق في دوري أبطال آسيا للنسختين المقبلتين

2020-07-30 | 18:59
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كشف الاتحاد الآسيوي عن عدد المقاعد للأندية العراقية في دوري أبطال آسيا خلال النسختين المقبلتين عامي 2021 و2022.
ويأتي التقييم وفقاً لنتائج الأندية في البطولات خلال السنوات الـ4 الأخيرة، حيث تحصل أكثر دولة نجاحاً على الحد الأقصى من المقاعد المشاركة في المسابقة.
وحصل العراق على 3 مقاعد، من بينهم مقعد واحد مباشر، فضلا عن مقعدين في مرحلة التصفيات "ملحق"، بعد أن ارتقى للمركز الخامس في التصنيف الآسيوي المعتمد للأندية.
وسيتم اعتماد مشاركة الأندية العراقية في النسخة المقبلة حسب ترتيب الموسم الماضي للدوري والكأس، حيث سيشارك فريق الشرطة، بطل الدوري، بالمقعد المباشر في دور المجموعات، بينما سيشارك فريق الزوراء، بطل مسابقة الكأس، والقوة الجوية، وصيف الدوري، بالمقعدين المؤهلين لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا لنسخة 2021.
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