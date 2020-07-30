شرطة السودان تتعهد بالتعاون مع البعثة الأممية

تعهد مدير عام قوات الشرطة السودانية الفريق أول حقوقي عزالدين الشيخ بالتعاون مع البعثة الأممية "يونتمس"، المنتظر وصولها الخرطوم مطلع العام القادم.



جاء ذلك خلال لقائه وفد المقدمة لبعثة الأمم المتحدة بقيادة استيفن دالي، ضمن برنامج زيارته للسودان.

وأكد الشيخ خلال اللقاء حرص الشرطة السودانية واستعدادها للتعاون مع البعثة في مهامها وواجباتها حتى تقوم بدورها كاملا في تحقيق الاستقرار.

Advertisements

كما سيتم التعاون معها في تفعيل البرامج التدريبية لمنسوبي الشرطة السودانية لرفع القدرات وتطوير الأداء وإيجاد الدعم التقني للبرامج الشرطية، وتبادل المعلومات عبر الربط الشبكي التقني لتعزيز سيادة حكم القانون.

وقال إن الشرطة السودانية تقوم بدور كبير ومتعاظم في مجال حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة، بما تمتلكه من خبرات تراكمية ومهنية أسهمت في حفظ أمن وأمان المواطن والوطن في كل أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن الشرطة عملت على توفير الحماية للشرائح ذات الخصوصية، منها المرأة والأطفال وضحايا النزاعات القبلية ومتأثري الكوارث الطبيعية.

من جانبه، قال رئيس وفد الأمم المتحدة إن الشرطة السودانية تقوم بأدوار كبيرة في حماية اللاجئين والمدنيين، الأمر الذي يتطلب توفير الدعم الفني لها خلال الفترة القادمة، وفق ما تمتلكه البعثة من إمكانيات ويساعد في تحقيق الأهداف المشتركة خدمة للمواطن.