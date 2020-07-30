ارتفاع ضحايا انفجار سيارة بأفغانستان لـ18 قتيلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة بإقليم لوجا وسط أفغانستان إلى 18 قتيلا ونحو 21 مصابا، قبل ساعات من حلول عيد الأضحى المبارك.



ووقع الانفجار مساء اليوم بساحة مزدحمة في "بولي علم"، عاصمة الإقليم. ويعتقد أن هناك نساء وأطفال بين القتلى.

وأسرعت حركة طالبان التي تنشط في الإقليم بنفي مسؤوليتها عن الانفجار.

انفجار العاصمة كابول يأتي بعد يومين فقط من الإعلان عن هدنة جديدة في أفغانستان بين الحكومة وحركة طالبان.



والثلاثاء، أمرت الحكومة الأفغانية جميع قواتها الأمنية بالتزام وقف إطلاق النار، وذلك في أعقاب إعلان حركة طالبان هدنة مدتها 3 أيام خلال عطلة عيد الأضحى اعتبارا من الجمعة.

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وبحسب صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس أشرف غني، فإن "حكومة أفغانستان ترحب بإعلان وقف إطلاق النار من قبل طالبان خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة".

وأضاف "تأمر الحكومة الأفغانية جميع قوات الأمن والدفاع التابعة لها بالتزام وقف إطلاق النار والرد في حال هاجمت طالبان قواتنا أو شعبنا".

وأعلنت حركة طالبان وقفا لإطلاق النار خلال عطلة عيد الأضحى، في ثاني هدنة تشهدها أفغانستان في شهرين ونصف.

وجاء العرض بعيد إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني أن محادثات السلام مع طالبان قد تبدأ "خلال نحو أسبوع".