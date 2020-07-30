بومبيو يؤيد إزالة السودان من قائمة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أيّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واصفاً الانتقال السلمي الذي يعيشه هذا البلد بأنه "فرصة تاريخية".



وأشار بومبيو أكثر من مرة إلى أن وزارة الخارجية تأمل في إزالة التصنيف الذي يعوق بشدة الاستثمارات في السودان، لكن برزت خلافات بين البلدين على خلفية حزمة تعويض عن تفجير السفارتين الأمريكيتين عام 1998.

وقال بومبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن الكونجرس سيتسلم مشروع قانون حول الموضوع "قريبا جدا".

وأضاف: "أظن أن رفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب إن استطعنا.. مساعدة ضحايا تلك المأساتين سيكون أمرا جيدا للسياسة الخارجية الأمريكية".

واعتبر بومبيو أن سقوط نظام عمر البشير عقب مظاهرات حاشدة ومرور نحو عام على تعيين حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، يمثل "فرصة لا تتكرر كثيرا".

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وتابع: "توجد فرصة ليس فقط لبدء بناء ديمقراطية، بل يحتمل أن تؤدي أيضا إلى بروز فرص إقليمية".

من جانبه، حثّ السناتور الديمقراطي كريس كونس المعروف باهتمامه بالشؤون الأفريقية، بومبيو على "بذل قصارى جهده" لدعم حمدوك واغتنام الفرصة "لإيجاد شريك ديمقراطي جديد في المنطقة".

استقبل البشير زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في البلاد التي اتهمت بدعم إرهابيين فجروا السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، ما أدى إلى مقتل 224 شخصا وجرح نحو 5 آلاف آخرين.

ووافقت الحكومة السودانية الجديدة على دفع حزمة تعويض للمتضررين من التفجيرين، لكن برزت خلافات حول تقديم تعويضات للأمريكيين أعلى من تعويضات الأفارقة الذين يمثلون أغلب الضحايا.