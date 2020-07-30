عضو حزب الإتحاد الديمقراطي لـ"اليمن العربي": هذا هو الهدف التركي الحقيقي من التدخل في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

سيد مصطفي

كشف ولات علي، عضو حزب الإتحاد الديمقراطي، وهو الحزب المؤسس للإدارة الذاتية في شمال سوريا، أن تركيا قمعت الأكراد وكان هدفها الرئيسي ت في سورية ليس نصرة السوريين أو الإنتصار لثورتهم، وإنما الهدف التركي الأول كان القضاء على الحلم الكردي للوصول للبحر وتوحيد أقاليمها.



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وأكد علي في حديثه لـ"الخليج 365"، أن تركيا استخدمت أبشع الأساليب في تحقيق هذه الغاية، وحاليًا غرب فرات خالية من سكانها من الأكراد وكوبانى ساقطة عسكريا بين فكي كماشة وسري كانية وكري سابي خالية من الأكراد واستطاعت تركيا قطع طريق كوباني عفرين وكوباني جزيرة.

وأضاف عضو حزب الإتحاد الديمقراطي، أن الوضع في ليبيا مختلف لأن تركيا دخلت بموافقة امريكية واصبحت لها قوة في ليبيا ولن تخرج وسوف تبازر روسيا على حساب الأكراد لأن أصبح لها نفوذ أكثر.

وبين علي، أن "كريلا" وهي قوات حزب العمال الكردستاني، فهم منذ أربعين عاما يضربون بيد من الحديد في قنديل ومناطق محاذية بها إذا كانت محررة لوحدها لا تكفي فخسر الأكراد مناطق أهم منها بكثير، اما بخصوص داخل التركي فعندما القضية تتعلق بالكورد فكلهم يتفقون كما هي حال معارضة والبعث.