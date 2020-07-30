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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. نجاح خطتها الاحترازية الوقائية بمسجد نمرة في مشعر عرفات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية نجاح خطتها الاحترازية الوقائية بمسجد نمرة في مشعر عرفات وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشهدت أروقة وحرم المسجد انسيابية خلال دخول وخروج الحجاج واستماعهم للخطبة وتأديتهم لصلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة رئيس لجنة المكتب التنفيذي لأعمال الوزارة في الحج، الدكتور سالم بن حاج الخامري، في تصريح صحفي، إن الحجاج وصلوا إلى مسجد نمرة في وقت مبكر صباح اليوم وتمَّ دخولهم وفق خطة معينة وانسيابية كبيرة مع تطبيق البروتوكولات الصحية والوقائية، حيث تم تحديد مسارات للدخول والخروج من المسجد.
وأشار إلى أن الحجاج بعد أن استمعوا إلى خطبة يوم عرفة وأدوا صلاتي الظهر والعصر معاً غادروا المسجد بيسر وسهولة وفق منظومة من التعليمات التي سهلت على الحجاج انتقالهم من مسجد نمرة إلى مكان إقامتهم في عرفة.
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