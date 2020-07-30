«بسبب صواريخ إس 400 الروسية» .. واشنطن تستعد لعقاب «تركيا»

قال وزير الخارجية، الأميركي مايك بومبيو، الخميس، ،أثناء جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ردا على أسئلة السناتور بوب منينديز، كبير الديمقراطيين باللجنة إن الولايات المتحدة مستمرة في تقييم كيف سترد على شراء تركيا لمنظومة إس-400 الدفاعية الروسية.
وقال بومبيو : "ما زلنا نقيم كيف نطبق عقوبات من أجل تحقيق هدفنا النهائي".
وكان أعضاء في مجلس النواب الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قد قدموا مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة صواريخ إس 400 الروسية وفقا لسكاي نيوز .
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