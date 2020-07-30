مينسك: المعارضة وروسيا تدبران أعمال شغب واسعة

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اتهم القضاء في روسيا البيضاء المعارضة في البلاد وروسيا بالتعاون في تدبير أعمال شغب واسعة في البلاد، بعد القبص على 32 روسيًا واتهامهم بالتحصير لأعمال إرهابية.

مينسك: اتهم محققون من روسيا البيضاء الخميس معارضَين أوقفا قبل أسابيع و33 رجلًا قالت مينسك إنهم جزء من مجموعة فاغنر شبه العسكرية اعتقلوا الأربعاء، بأنهم يسعون إلى تدبير "أعمال شغب واسعة" مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس.

وقال ناطق باسم لجنة التحقيق البيلاروسية لوكالة فرانس برس إن سيرغي تيخانوفسكي و(ميكولا) ستاتكيفيتش والمواطنين الروس الـ 33 المعتقلين والمتهمين بأنهم يعملون في الشركة العسكرية الخاصة فاغنر، ملاحقون في إطار تحقيق جنائي حول تنظيم أعمال شغب واسعة"، وأكد أنهم "كانوا يعملون معًا".

وكانت روسيا البيضاء اتهمت الخميس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة التي تعتبر مقربة من الكرملين بتدبير "أعمال إرهابية" فيها بعد اعتقال 32 روسيًا قبل أيام. ونفى الكرملين الخميس الاتهامات مؤكدًا أن "روسيا وروسيا البيضاء حليفتان وشريكتان قريبتان".