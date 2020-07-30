صور.. محافظ القليوبية يتفقد المجازر استعدادا لعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، عددا من المجازر بمدن قها، وقليوب، والقناطر الخيرية، لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

شارك في الجولة، مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، والدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري.

وتابع المحافظ خلال جولته اتخاذ الاجراءات الصحية، أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

كما تفقد المحافظ، أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وفى سياق متصل قالت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطري، إن مجزر قها تبلغ مساحته 650 مترا، وجرى تطويره ورفع كفائته من الخطة الاستثمارية، وبالنسبة لمجزر قليوب تبلغ مساحته 2200 متر.