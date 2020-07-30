مجهولون يسرقون "توك توك" ويصيبون 3 أشخاص في قليوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها، اليوم الخميس، لكشف غموض واقعة تعرض 3 أشخاص لحادث سرقة بالإكراه، في منطقة السد التابعة لمركز شرطة قليوب.
تلقى العقيد سيد محمد مأمور مركز شبين القناطر، إشارة من المستشفى، بوصول "م.ك.ع.ا" 23 سنة، و"م.ا.ع" 23 سنة، و"ب.ن.ا.ص" 16 سنة، مصابين بجروح قطعية وجرى عمل الإسعافات اللازمة لهم.
انتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطرالقناطر، إلى موقع البلاغ، وبسؤال المجني عليهم أفادوا بأنهم أثناء استقلالهم توك توك من مدينة قليوب متجهين إلى منطقة السد، استوقفهم مجموعة مسلحة بحوزتهم سنج ومطاوي، وتعدوا عليهم بالطعن واستولوا على التوك توك وفروا هاربين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهمين وضبط التوك توك.
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