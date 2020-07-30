"التعليم" تصدر بيانا بشأن تداول نتائج الثانوية على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة وأسماء الأوائل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتهيب الوزارة بأولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.

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