ضبط 1.5 طن منتجات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
شنت فرق مراقبة الأغذية بكافة الإدارات الصحية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، وقيادة سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية.
تمكنت الحملات من ضبط ألف و638 كجم منتجات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
أوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه جرى المرور علي ١٠٨ منشآت غذائية، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي جرى سحبها للفحص في المعامل المركزية ٤٠٠ عينة.
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