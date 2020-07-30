بيلوسي تعلق على إرجاء ترامب للانتخابات الرئاسية

ردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على اقتراح الرئيس دونالد ترامب بإرجاء الانتخابات الرئاسية على خلفية جائحة فيروس كورونا، حتى تجرى "على نحو مناسب وآمن وموثوق به".

واستشهدت بيلوسي في تغريدة على "تويتر" بفقرة من الدستور تشير إلى أن تأجيل الانتخابات الرئيسية يقرره الكونجرس.

وكتبت على حسابها: "تنص المادة 2، القسم 1 من الدستور على ما يلي: يمكن للكونجرس تحديد

وقت اختيار الناخبين، واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، على أن يكون نفس اليوم في جميع أرجاء الولايات المتحدة".

وكان ترامب أعرب عن معارضته الشديدة لإجراء التصويت عبر البريد في انتخابات الرئاسة القادمة، مرجحا إمكانية تأجيل الانتخابات على خلفية جائحة فيروس كورونا.

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وقال في تغريدة: "التصويت العام عبر البريد (وليس

التصويت غيابيا الذي يمثل أمرا جيدا) في عام 2020 سيؤدي إلى انتخابات أقل دقة ستكون أكثر احتيالا في التاريخ، وسيحرج الولايات المتحدة إحراجا ضخما".

وعلقت مفوضية الانتخابات الفدرالية الأمريكية ، على اقتراح الرئيس دونالد ترامب بتأجيل الانتخابات الرئاسية، وقالت أنه ليست لديه صلاحيات لتأجيل الاستحقاق الرئاسي المقرر في 3 نوفمبر، كما أنه "لا ينبغي تأجيله".

وكتبت المفوضة إلين وينتروب العضو في مفوضية الانتخابات الفدرالية الأمريكية، عبر "تويتر" ردا على حديث ترامب عن إمكانية تأجيل الانتخابات على خلفية جائحة فيروس كورونا: