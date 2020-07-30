1229 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا

سجلت إسبانيا ،اليوم الخميس، 1229 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة إصابات يومية منذ رفع تدابير العزل الصحي في 21 يونيو الماضي.
وأعلنت السلطات الصحية الإسبانية أن حصيلة إصابات اليوم هي الثانية التي يتجاوز فيها عدد الحالات الألف بعد أمس الأربعاء.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات بالعدوى في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 285430.
وكانت السلطات في إسبانيا قد أغلقت العديد من أماكن
وذكرت صحيفة (إل باييس) الإسبانية في تقرير يوم الإثنين، أن تفشيا لـ"كوفيد-19" في نادٍ ليلي في مدينة قرطبة، بإقليم الأندلس جنوب البلاد، أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الإصابات، مع تأكيد 73 حالة إصابة يوم الأحد، وهو ضعف العددالمسجل في اليوم السابق.
جاء ذلك بعد أن احتفل حوالي 400 شخص في النادي الليلي بنهاية العام الدراسي في 10 يوليو، لتُكتشف حالة الإصابة الأولى بالفيروس بعد أسبوع، ويوضع 670 مخالطا تحت المراقبة الطبية.
وأصبح هذا التفشي الأكبر بين 21 تفشٍ نشط للمرض في الأندلس، وواحد من أكبر التفشيات في إسبانيا، كما أنه واحد من العديد من التفشيات المرتبطة بالنوادي الليلية والحفلات في البلاد، والتي تعتبرها السلطات واحدة من أكبر مجالات الخطورة في حربها لإبطاء عدوى فيروس كورونا، بحسب الصحيفة.
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