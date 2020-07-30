وفاة جديدة و21 إصابة بكورونا في سوريا

سجلت السلطات السورية ، اليوم الخميس، وفاة حالة جديدة بفيروس كورونا في سوريا فيما تم تسجيل 21 إصابة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد بالفيروس ارتفع إلى 738، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 41 وفاة.

وتتركز معظم الإصابات في العاصمة دمشق، يليها ريف دمشق حيث سجلت يوم أمس أعلى حصيلة

يومية في عدد الإصابات، إذ تركز فيها 12 إصابة من أصل 23 تم تسجيلها.

وفي دمشق سجلت 9 إصابات بينما تم تسجيل إصابتين في درعا.

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وأعلنت وزارة الصحة السورية، يوم الأربعاء، تجاوز عدد الإصابات المسجلة بكورونا في سوريا عتبة 700 إصابة مع تسجيل

23 إصابة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات ارتفع بذلك إلى 717 إصابة، كما أعلنت شفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 229.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم خريطة توزع إصابات الأمس والتي بلغت 20 إصابة، وكما في الإحصاءات السابقة كان لدمشق الحصة الأكبر من الإصابات إذ تركزت فيها 15 إصابة، بينما سجلت 3 إصابات في ريف دمشق واثنتان في حمص.