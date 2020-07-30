شاهد .. عملية تزوير خلال التصويت على سحب الثقة من الغنوشي

تداول مغردون تونسيون على مواقع التواصل الإجتماعي ، اليوم الخميس، فيديو يظهر عملية تزوير خلال التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.
وشككت النائبة بالبرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر، عواطف قريش، بنزاهة عملية التصويت لسحب الثقة من الغنوشي وقالت إن الأوراق التي وضعت في الصندوق أقل من الأوراق التي وزعت.
وانتهت عملية التصويت، اليوم الخميس، في الجلسة العامة بالبرلمان
وأسفر التصويت عن سقوط لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، حيث صوّت 97 نائبا لصالح سحب الثقة، في حين كانت الإقالة تتطلب 109 أصوات.
وأعلن رئيس الجلسة طارق الفتيتي، أن 133 نائبا صوتوا خلال الجلسة، منبينهم 97 مع سحب الثقة من الغنوشي، و16 نائبا ضدها، وبأنه تم تعداد 18 ورقة ملغاة، ونائبين صوتا بورقة بيضاء.
واختلف النواب حول طريقة التصويت، ففيما دافع البعض عن إقامة "خلوة" قبل المرور إلى الصندوق لأجل ضمان السرية بشكل أكبر، عارض آخرون هذا الإجراء لأن الأمر لا يتعلق باقتراع عام.
وكانت 3 كتل نيابية، قد حذرت من محاولة إفشال جلسة التصويت على عريضة سحب الثقة، فيما استنكرت الضغوط على بعض النواب للتأثير على تصويتهم، بما فيها تقديم عروض بمبالغ مالية.
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