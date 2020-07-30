149 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هونج كونج

سجلت هونج كونج 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، وهو مستوى قياسي للحالات اليومية، منها 145 إصابة محلية وحذرت السلطات من أن المدينة تواجه فترة حرجة في محاولتها لاحتواء التفشي.

وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية تشوانج شوك - كوان - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس-: "إن الإصابات الجديدة منها 4 حالات وافدة

و145 حالة محلية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 3151 حالة".

وأضافت كوان: "أنه من بين الـ145 حالة المحلية هناك 84 حالة مرتبطة بحالات مؤكدة سابقة، ومعظمها مجموعات متعلقة بتجمعات أسر وأصدقاء، بينما ما زال مصدر عدوى 61 حالة أخرى غير معروف".

يُشار إلى أن هذا اليوم التاسع على

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التوالي تتجاوز فيه عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة في هونج كونج 100 حالة.

وحثت الصين يوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي على احترام موقفها وإجراءاتها بشأن قضية حماية منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة للأمن القومي.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقديم الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإجراءات ضد تشريع للأمن القومي في هونج كونج، بما في ذلك فرض قيود على تصدير المعدات التكنولوجية الحساسة إلى

المنطقة.