14 ألفا و935 إصابة بفيروس كورونا في أستراليا

سجلت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، إصابة 14 ألفا و935 بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في أستراليا بلغ 161 بينما تعافى 9 آلاف و311 مصابا من الفيروس، وقد مر نحو 26 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أستراليا.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الحرائق الموسمية في أستراليا بين 2019 و2020

تسببت بمقتل وتشريد نحو 3 مليارات حيوان، وهو رقم يفوق التقديرات السابقة بثلاثة أضعاف.

وقالت الصحيفة إن مجموعة من العلماء أشارت في التقرير إلى أن ما يقدر بنحو 143 مليونا من الثدييات و180 مليون طائر و51 مليون ضفدع، بالإضافة إلى 2.5 مليار حيوان زاحف تأثرت بالحرائق التي طالت جميع أنحاء

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القارة.

وأوضح التقرير، الذي أجراه علماء من جامعات مختلفة، أن عددا من تلك الحيوانات هلك بعد الحرائق نتيجة الجوع والجفاف والتهامه من قبل حيوانات أخرى.

وقالت الباحثة الرئيسية ليلي فان إيدين من جامعة سيدني، إن الدراسة كانت الأولى التي حاولت إجراء تقييم على مستوى القارة لتأثير حرائق الغابات على الحيوانات.

واعتمدت الدراسة على تحليل منطقة محروقة تبلغ مساحتها 11.46 مليون هكتار، وهي مساحة تعادل مساحة إنجلترا تقريبا. وتشمل حوالي 8.5 مليون هكتار من الغابات، معظمها في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.