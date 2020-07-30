هبوط الأسهم الأمريكية بعد تصريحات ترامب بشأن الانتخابات الرئاسية

سجلت الأسهم الأمريكية ، اليوم الخميس ، انخفاضًا ملحوظًا بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل، رغم النص على الموعد في دستور الولايات المتحدة.

وفي مستهل التعاملات، تراجع المؤشر "داو جونز" بنسبة 0.65% إلى 26367.2 نقطة، ونزل المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.82% ليسجل 3231.76 نقطة.

في حين انخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.88% إلى 10450.12 نقطة.

واعترض دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، من خلال تغريدة على تويتر على إجراء التصويت عبر البريد في انتخابات الرئاسة القادمة، مقترحًا إمكانية تأجيل الانتخابات على خلفية جائحة فيروس كورونا.

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وحذر ترامب من أن التصويت عبر البريد

يبدو حتى في مرحلة الاختبارات "كارثة مأساوية"، مضيفا: "الديمقراطيون يتحدثون عن تأثير أجنبي على التصويت، لكنهم يعرفون أن التصويت عبر البريد يمثل طريقة سهلة أمام دول أجنبية للتدخل في السباق الانتخابي، وحتى علاوة على ذلك، ليس هناك أي إحصاء دقيق!".

ودافع ترامب في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر" عن طريقة تعامله مع جائحة كورونا التي قتلت حتى اليوم أكثر من 150 ألف أمريكي، محملا وسائل الإعلام المسؤولية عن التستر على تفشي "الفيروس الصيني" في دول أخرى "يمر بعضها حاليا بكارثة"، مضيفا أن إحصاءات كثير من الدول بشأن انتشار العدوى في أراضيها تفتقر إلى الدقة.