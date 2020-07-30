للاطمئنان على صحة الأمير.. نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي يتصل بولي العهد

اتصل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للاطمئنان على أمير البلاد صباح أحمد الجابر الصباح، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية.
وأفادت "كونا" بأن الشيخ نواف اطمأن خلال الاتصال على صحة الأمير صباح الذي يتلقى الآن العلاج في الولايات المتحدة بعد خضوعه لعملية جراحية في بلاده في وقتسابق من الشهر الجاري.
وتابعت الوكالة: "كما نقل معاليه تحيات سموه، رعاه الله، لسمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله، وللشعب الكويتي وللمقيمين وتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
وتولى ولي العهد الكويتي في وقت سابق من اليوم بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا، بعد دخول
وأكد الديوان الأميري خضوع الأمير البالغ من العمر 91 عاما لعملية جراحية ناجحة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها.
وغادر الأمير إلى الولايات المتحدة لـ"استكمال العلاج" الخميس الماضي، وذكرت سلطات البلاد الاثنين الماضي أنه في حالة مستقرة.
وكان الأمير صباح الذي يقود بلاده منذ عام 2006 قد خضع لعلاج في مستشفى بالولايات المتحدة، خلال زيارة رسمية العام الماضي، بعد أن تعرض لمشاكل صحية في أغسطس وعاد إلى بلاده في أكتوبر.
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