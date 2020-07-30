كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تدين عدم أهلية المرشحين لانتخابات هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت سلطات المملكة المتحدة، اليوم الخميس، قرار هونج كونج بعدم أهلية 12 مرشحًا لانتخاباتها المقبلة، قائلة، إنه من الواضح أن المرشحين منعوا بسبب آرائهم السياسية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في بيان: "أدين قرار استبعاد مرشحي المعارضة من الترشح لانتخابات المجلس التشريعي في هونج كونج"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "من الواضح أنهم تم استبعادهم بسبب آرائهم السياسية، مما يقوض نزاهة دولة واحدة ونظامان والحقوق والحريات المضمونة في الإعلان المشترك والقانون الأساسي لهونج كونج."

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وقد أعلنت الحكومة في هونج كونج، اليوم الخميس، أنه تم استبعاد 12 مرشحًا معارضًا في الانتخابات القادمة للحصول على مقاعد في المجلس التشريعي للإقليم، وأن المزيد قد يواجه قرارًا مماثلاً على المدى القريب.

وقالت الحكومة، إن الدعوة إلى تقرير المصير، وطلب تدخل الحكومات الأجنبية، أو "الإعراب عن اعتراض من حيث المبدأ" على قانون الأمن القومي الجديد هي سلوكيات "لا يمكنها بصدق" دعم الدستور المصغر للمدينة، القانون الأساسي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".