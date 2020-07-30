كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين وزير دفاع ساحل العاج حامد باكايوكو رئيسا جديدا للوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرئاسة في ساحل العاج، اليوم الخميس، إن الرئيس الحسن واتارا عين وزير الدفاع حامد باكايوكو، رئيسًا جديدًا للوزراء بعد وفاة سلفه فجأة هذا الشهر.

أدت وفاة رئيس الوزراء السابق، أمادو جون كوليبالي، إلى إفساد الحزب الحاكم قبل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، حيث تم انتقاؤه للترشح لخلافة "كوليبالي"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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واعتبر "باكايوكو"، وهو مسؤول تنفيذي سابق في الإذاعة والصحف وحليف قديم لواتارا بديلا محتملا لجون كوليبالي كمرشح للرئاسة، لكن الحزب الحاكم طلب الأربعاء رسميًا من واتارا الترشح مرة أخرى.

وقال واتارا، الذي أعلن في مارس أنه سيستقيل بعد عقد من منصبه، إنه سيستغرق بعض الوقت قبل اتخاذ قرار.

يتمتع "باكايوكو" البالغ من العمر 55 عامًا بكونه شعبويًا ورجل عرض يحمل مسيرات حملة صاخبة حيث يتم توزيع الأموال. وقال البيان، إن باكايوكو سيحتفظ بمنصبه كوزير للدفاع في منصبه الجديد.