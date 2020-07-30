كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لتعظيم التعويض عن الطائرة التي أسقتطها إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستبذل سلطات أوكرانيا قصارى جهدها لتعظيم التعويض عن طائرة أوكرانية أسقطتها إيران في 8 يناير الماضي، لكن المحادثات مع طهران، التي بدأت، اليوم الخميس، لن تكون سهلة، حسبما أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا.

وقال "كوليبا"، في بيان، نشرته الوزارة بعد أن التقى الوفدان في كييف: "سنحقق العدالة مهما كلف الوقت والجهد"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة، إنه سيتم الإبلاغ عن مزيد من التفاصيل يوم الجمعة.

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وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في فبراير، إن أوكرانيا غير راضية عن حجم التعويضات التي عرضتها إيران على عائلات الأوكرانيين الذين قُتلوا في الحادث.

بدأ فريق دولي بفحص مسجلات رحلة الصندوق الأسود من الطائرة.

وقال دبلوماسي أوكراني بارز الأسبوع الماضي، إن نسخة من الصناديق السوداء أظهرت أنه كان هناك تدخل غير قانوني في الطائرة.