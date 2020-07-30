كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "جونسون": لا يمكننا خداع أنفسنا بأن الوباء قد انتهى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن فيروس كورونا المستجد يخضع الآن إلى حد ما من السيطرة في المملكة المتحدة، ولكن عودة ظهور الفيروس في بعض الدول الأوروبية أوضحت أن الوباء لم ينته بعد.

وقال "جونسون"، اليوم الخميس: "حقق هذا البلد نجاحًا هائلاً الآن في تقليل أعداد تلك الوفيات المأساوية، وقد حصلنا عليها في الوقت الحالي تحت قدر من السيطرة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "جونسون": "ولكن يجب أن أخبركم أننا نتطلع إلى عودة ظهور الفيروس في بعض الدول الأوروبية الأخرى ويمكنك أن ترى ما يحدث في الولايات المتحدة، ولذا فمن المهم للغاية كدولة أن نستمر في تركيزنا وانضباطنا، وأننا لا نخدع أنفسنا بأننا بطريقة ما قد خرجنا من الغابة أو أن كل ذلك انتهى لأنه لم ينته كل شيء".

وأوضح، أن الفيروس "يتضخم قليلاً" في 10 إلى 30 مكانًا داخل المملكة المتحدة، وأنه من الضروري أن يلتزم البريطانيون بقواعد التباعد الاجتماعي، ويغسلون أيديهم، ويخضعون للفحص إذا كان لديهم أي أعراض.