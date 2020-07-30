كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إدانة مشرع محافظ سابق في بريطانيا بالاعتداء الجنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُدين نائب سابق من حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بالاعتداء الجنسي على امرأتين.

وقالت زوجته ناتالي إلفيك، على "تويتر"، إن الحكم "ينهي زواجي لمدة 25 عامًا من الرجل الوحيد الذي أحببته على الإطلاق"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

استمعت محكمة ساوثوورك كراون إلى أن تشارلي إلفيك، الذي مثل "دوفر" في البرلمان بين عامي 2010 و2019، أصبح موحياً جنسياً ومغرورًا على امرأة في عام 2007، محاولاً تقبيلها ولمسها أثناء غياب زوجته. دفعها نقدًا ليخفي الأمر عن زوجته.

تشارلي إلفيك، 49 عامًا، الذي نجح في العام الماضي كعضو في البرلمان عن بلدة دوفر في جنوب إنجلترا، اتهم بارتكاب الجريمة الأولى في العام 2007 ضد شخص واحد وجريمتين أخريين ضد شخص ثان في العام 2016.

وقد أنكر الاتهامات.

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بعد تسع سنوات، قبل بالقوة عاملة برلمانية، واستمعت المحكمة، وفي وقت لاحق من ذلك العام، لمسها جنسياً مرة أخرى على الرغم من أنها قالت، إنها لا تهتم به.

وقال "إلفيك"، إنه قبّل المرأة الأولى لكنه توقف عندما لم ترد بالمثل، وبينما كان "خارج الوعي" مع المرأة الثانية، قال، إنه لم يلمسها.

وقالت ناتالي داوسون، المدّعية المتخصصة في خدمة بروسيكوكشن سيرفيس، في بيان: "تشارل إلفيك أساء استخدام سلطته ونفوذه على هؤلاء النساء لتحقيق تقدم جنسي غير مرغوب فيه وقوي تجاههن".

وأضافتك "لقد كذب إلفيك، مرارًا وتكرارًا، بشأن سلوكه وفشل في تحمل المسؤولية عن سلوكه والضرر الذي لحق بضحاياه."

وسيحكم عليه في 15 سبتمبر.

وفي العام الماضي، تم إجراء تحقيق مستقل بعد أن أصبح البرلمان البريطاني إحدى المؤسسات العديدة التي تورطت في فضيحة التحرش الجنسي بعد أن دفعت مزاعم الإساءة ضد منتج هوليوود هارفي وينشتاين النساء والرجال إلى مشاركة القصص حول السلوك غير اللائق.