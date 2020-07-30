لإعادة العالقين.. العربية للطيران تعلن تنظيم رحلات جوية استثنائية من وإلى المغرب والإمارات

أعلنت شركة “العربية للطيران المغرب”، عن وضع برنامج رحلات استثنائية من وإلى المغرب والإمارات العربية المتحدة بأسعار خاصة، وفقا للتدابير الحكومية المتعلقة بعلمية إعادة المغاربة العالقين خارج أرض الوطن.

وأعلنت الشركة في بلاغ بهذا الخصوص أنها، ستنظم شركة الطيران رحلات ما بين مدينة الدار البيضاء والشارقة ستمكن المواطنين المغاربة، بالعودة إلى المملكة خلال الفترة ما بين 30 يوليوز وفاتح شهر غشت المقبل، بالإضافة إلى رحلتين يومي 5 و6 غشت 2020

وذكرت “العربية للطيران المغرب” جميع زبنائها على أن وضع الكمامات أمر إلزامي على طول ساعات الرحلة، كما سيتم قياس درجة حرارة المسافرين قبل كل سفر، ويتوجب على الزبناء الامتثال لشروط ومتطلبات بلدان المغادرة والوجهة.