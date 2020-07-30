شكرا لقرائتكم خبر عن الفضاء يبدد مزاعم إيران بتصوير قاعدة أمريكية والان مع التفاصيل

الخميس 30 يوليه 2020

شكك تقرير في مزاعم روجت لها وكالة أنباء إيرانية حول التقاط صور فضائية لقاعدة أمريكية قبل عدة أيام.



وزعمت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية التابعة للحرس الثوري أن القمر الصناعي العسكري (نور -1) الذي أطلقته طهران، مطلع العام الجاري، نجح في الحصول على صور فضائية لقاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر.

وذكرت "تسنيم" أن توقيت الصور الفضائية المزعومة للقاعدة الأمريكية كان تزامنا مع تنفيذ المرحلة الختامية لمناورة عسكرية مشتركة لوحدات مليشيا الحرس الثوري في مضيق هرمز، بداية الأسبوع الحالي.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير عبر نسختها الفارسية، الخميس، أن الصور المنشورة لقاعدة "العديد" في وسائل الإعلام الإيرانية، من حيث الجودة والتفاصيل، تشبه صور نشرتها شركة "جوجل" لنفس القاعدة العسكرية الأمريكية في عام 2016.

وأوضح التقرير أن هذه الصور لقاعدة "العديد" التابعة لسلاح الجو بالجيش الأمريكي متاحة مجانا من خلال تطبيق "جوجل إيرث".

وقارنت "بي بي سي" بين الصور التي نشرتها الوكالات الإخبارية الإيرانية وزعمت أن القمر الصناعي (نور-1) التقطها من قاعدة "العديد" الجوية، والصور المتاحة مجانا عبر محرك بحث "جوجل" منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2016.

ويلاحظ وجود تشابه بين الصور الأصلية والمزعومة في زاوية الرؤية من مدار الأرض، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن هذه الصور تم توفيرها إلى شركة جوجل بواسطة أقمار صناعية مملوكة لشركة ماكسار التي تمتلك أقمارا تجارية وعلمية يمكنها تصوير بضعة أمتار فوق سطح الأرض بدقة عالية.

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وبحسب العين الإخبارية، تظهر صور الأقمار الصناعية الأخيرة التي حصلت عليها "بي بي سي" أيضًا أن شكل الطائرات في قاعدة "العديد" الجوية في قطر لا علاقة له بالصور المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية مؤخرا.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر صور الأقمار الصناعية أن الأحوال الجوية في يومي 27، 28 يوليو/تموز الجاري(مرحلة ختام المناورة الإيرانية) تحول دون التقاط صورة واضحة من القاعدة الجوية الأمريكية في قطر.

ونقلت محطة "إيران إنترناشونال" الناطقة بالفارسية ومقرها بريطانيا، عن باحثين عسكريين، أن الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية مزيفة.

وأوضحت المحطة الإخبارية، استنادا لآراء متخصصين بالمجال العسكري أن هذه الصور تم تعديلها باستخدام برنامج "فوتوشوب".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد وصفت القمر الصناعي العسكري الإيراني (نور - 1) بـ "كاميرا ويب معلقة" في الفضاء، أبريل/ نيسان 2020.

وتزعم إيران تمكنها من إطلاق ناجح لـ 5 أقمار صناعية إلى الفضاء، هم اميد (أمل)، ورصد (مراقبة)، ونويد (وعد)، وفجر، ونور في سنوات 2009، و2011، و2012، و2015، و2020 على الترتيب.

وفشلت طهران كذلك في 5 عمليات إطلاق لأقمار صناعية تحطمت على الأرض أو في الجو منذ عام 2015