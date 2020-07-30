شكرا لقرائتكم خبر عن تونس .. 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 26 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "4 محلية و22 وافدة". واوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم ان إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع الى 1514 حالة مؤكدة، فيما ظل إجمالي الوفيات عند 50 وفاة.

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