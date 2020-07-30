"العربية للطيران" تُسير رحلات استثنائية بين الإمارات والمغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت "العربية للطيران" الإماراتية، عن تنظيمها مجموعة من الرحلات الاستثنائية بين المغرب والإمارات، ابتداء من اليوم الخميس.



ومنذ الرابع عشر من يوليو/تموز الجاري، فتحت الحكومة المغربية حُدودها بشكل جُزئي أمام حاملي الجنسية المغربية وأسرهم، والمقيمين الأجانب وعائلاتهم، فيما لم يشمل القرار السياح والراغبين في زيارة المغرب لأي سبب من الأسباب.

Advertisements

وفي هذا الصدد، كشف بيان لـ"العربية للطيران"، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن الشركة وضعت برنامج رحلات استثنائية ذهابا وإيابا بين المغرب والإمارات العربية المتحدة بأسعار خاصة، ابتداء من 30 يوليو/تموز الجاري تربط الدار البيضاء والشارقة، وذلك وفقاً للتدابير الحكومية المتعلقة بعلمية إعادة المغاربة العالقين خارج أرض الوطن.

وبحسب البيان، فإن الرحلات ستُنظم بين مدينتي الدار البيضاء والشارقة، وستمكن المواطنين المغاربة من العودة إلى المملكة خلال الفترة ما بين 30 يوليو/ تموز الجاري وأول أغسطس/ آب المقبل، بالإضافة إلى رحلتين يومي 5 و 6 من نفس الشهر.

وفي هذا الصدد، شددت الشركة على ضرورة ارتداء الكمامات على طول ساعات الرحلة. موضحة أنه سيتم قياس درجة حرارة المسافرين قبل كل سفر، كما أنه "يتوجب على الزبناء الامتثال لشروط ومتطلبات بلدان المغادرة والوجهة".

وسبق للحكومة أن اشترطت في عودة المغاربة والأجانب تقديم اختبار سلبي للكشفِ (PCR) لا تقل مدته عن 48 ساعة قبل صعودِ الطائرة، بالإضافة إلى تحاليل الأمصال. في حين سيتم، عند الوصول، إخضاع أي شخص حامل لأعراض لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا لفحوصات إضافية وتكميلية.