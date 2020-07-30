شكرا لقرائتكم خبر إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين من رام الله والخليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس أربعة فلسطينيين من محافظتي رام الله والخليل. وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من قرية دير أبومشعل غرب رام الله، وهم سمحان زهران ومحمد عبدالحفيظ زهران وحسين زهران. وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال وسام كمال العجلوني من المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، كما داهمت عددا من منازل الفلسطينيين ومحلاتهم التجارية في منطقة دويربان بالخليل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين من رام الله والخليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.