10 ملايين متعاف من كورونا حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 17 مليونا و29 ألفا حتى أمس، فيما اقترب عدد المتعافين من عشرة ملايين، وتجاوز عدد الوفيات 667 ألفا. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وإسبانيا وباكستان وكولومبيا وإيطاليا وبنجلاديش. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا والهند وفرنسا.

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