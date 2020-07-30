حزب الله وراء تمديد الطوارئ الأمريكية في لبنان

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وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن بعض الأنشطة الجارية، مثل استمرار عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله الإرهابي، والتي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي وغير عادي على المستوى الوطني.
ولفت إلى « قيام أشخاص معينين بتقويض حكومة لبنان الشرعية المنتخبة ديمقراطيا أو المؤسسات الديمقراطية، والمساهمة في الانهيار المتعمد لسيادة القانون في لبنان، من خلال العنف والترهيب بدوافع سياسية، وإعادة تأكيد السيطرة السورية أو المساهمة في التدخل السوري في لبنان، أو التعدي على السيادة اللبنانية أو تقويضها، مما يسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ذلك البلد وفي المنطقة».
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