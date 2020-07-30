9 قتلى في صفوف طالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قُتل تسعة عناصر من حركة طالبان المسلحة، وذلك خلال اشتباكات مع القوات الأمنية الأفغانية في إقليم غزني الواقع وسط أفغانستان. وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أمس أن تسعة عناصر من مسلحي حركة طالبان لقوا مصرعهم بعد قيامهم بشن هجمات على نقاط تفتيش أمنية في مقاطعة خواجة عماري بإقليم غزني.

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