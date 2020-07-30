شكرا لقرائتكم خبر الرئيس اليمني: سنتجاوز الحسابات الضيقة لتخفيف معاناة شعبنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم في توحيد الصف الوطني، وتنسيق الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم مهامها.

وأشار إلى جسامة المرحلة وما تتطلبه من عمل وتضافر للجهود مع أعضاء حكومته للعبور بالوطن إلى مرافئ الأمن والاستقرار والسلام، وتجاوز التحديات وتحمل الصعاب لمصلحة المواطن والمجتمع.

وثمن هادي الجهود المبذولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأكد «أن المرحلة تتطلب من كل المخلصين إعلاء المصلحة العامة للوطن، بعيدا عن الحسابات الضيقة وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب، والاتجاه نحو الهدف الأساسي في تحرير الوطن من ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية».

وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي التقى السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، وتطرق إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع السعودية، والتي كللت بالتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي، وثمن هادي جهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

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من جانبه، جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم لليمن وقيادته الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة اليمنية في سبيل تحقيق السلام الدائم والتي سيكون التسريع بإنجاح وإتمام اتفاق الرياض أحد عواملها الأساسية في استعادة الأمن والاستقرار لليمن وتجاوز تحدياته، وأكد مواصلة دعم بلاده لليمن وقيادته الشرعية، مهنئا القيادة اليمنية على هذا الاتفاق الذي تدعمه الولايات المتحدة وستعمل مع الجميع لإنجاحه.

ميدانيا تمكنت القوات اليمنية المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت محملة بذخائر سلاح قناصة عيار 50 متجهة لعناصر الميليشيات المحاصرة في مدينة الدريهمي، مركز المديرية المتاخمة لمدينة الحديدة أكبر مدن الساحل»، وأكد مصدر عسكري أن أفراد الكتيبة الثانية باللواء الثاني حققت ضربات مركزة وحققت إصابات مباشرة في الطائرة تكللت بإسقاطها».

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