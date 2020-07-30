رئيس البرلمان الإيراني يصاب بكورونا للمرة الثانية

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وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية بأن لاريجاني أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية ويخضع حاليا للعلاج في أحد مستشفيات طهران. ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع أن حالته الصحية مستقرة، حيث أصيب للمرة الأولى في أبريل الماضي، وتعافى من الإصابة بعد عزل منزلي.
ورغم الموجة الثانية التي تضرب إيران قال الرئيس حسن روحاني أمس إن بلاده تسير في الاتجاه الصحيح لمواجهة انتشار كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عنه القول «إننا نسير في الاتجاه الصحيح لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ما عدا محافظتين في البلاد تتطلبان مزيدا من الجهود للسيطرة على الفيروس».
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