7 دول ممنوعة على الكويتيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز التواصل الحكومي بالكويت السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد بالسفر من وإلى دولة الكويت، ضمن المرحلة الثالثة للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا ونشر مركز التواصل الحكومي على حسابه بموقع تويتر أمس، بيانا أوضح فيه السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد من السفر من وإلى دولة الكويت فيما عدا المقيمين القادمين من الدول التالية:

• بنعلاديش

• الفلبين

• الهند

• سريلانكا

• جمهورية باكستان الإسلامية

• الجمهورية الإسلامية الإيرانية

• جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية#CGCKuwait pic.twitter.com/hDZMCiFdxS — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) July 29, 2020 وباكستان وإيران ونيبال وباكستان وإيران ونيبال . وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الأول تسجيل 754 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 65903 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصاباتهما بالفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة 444 حالة.

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