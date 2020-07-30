شكرا لقرائتكم خبر 7 دول ممنوعة على الكويتيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر مركز التواصل الحكومي على حسابه بموقع تويتر أمس، بيانا أوضح فيه
وباكستان وإيران ونيبال
السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد من السفر من وإلى دولة الكويت فيما عدا المقيمين القادمين من الدول التالية:— مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) July 29, 2020
• بنعلاديش
• الفلبين
• الهند
• سريلانكا
• جمهورية باكستان الإسلامية
• الجمهورية الإسلامية الإيرانية
• جمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية#CGCKuwait pic.twitter.com/hDZMCiFdxS
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وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الأول تسجيل 754 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 65903 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصاباتهما بالفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة 444 حالة.
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