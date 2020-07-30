المرصد السوري يوضح تفاصيل مزاعم تركية بشأن وجود جنود مصريين في سوريا

حالة من الغضب والأستياء أنتابت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مزاعم تركية حول إرسال مصر لعشرات الجنود المصريين للقتال إلى جانب قوات الأسد والمليشيات الموالية لها في سوريا".

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بدوره، نفى المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقارير إعلامية تركية زعمت نقل مصر العشرات من جنودها للقتال إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد.

ونقل المرصد عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة" قولها إنه "لا صحة لما تروجه وكالة الأناضول (الرسمية التركية) حول إرسال الحكومة المصرية لعشرات الجنود المصريين للقتال إلى جانب قوات الأسد والمليشيات الموالية لها في سوريا". حسبما نشر موقع "العين الإخباري".