شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطیران للخدمات الجویة تحصل على شهادة الأیزو 22000 & 9001 فى نظام الجودة و سلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "مصر للطیران للخدمات الجویة" عن حصولھا على شھادة الأیزو الدولیة ISO 22000:2018، وقالت الصفحة الرسمية لشركة مصر للطيران علي حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، إن مصر للطيران للشحن الجوي قد اجتیازت التفتیش السنوى الذى أجراه وفد متخصص من شركة TÜV Austria إحدى الشركات العالمیة المانحة لشهادة الأیزو.

وصرح المهندس ھشام عبد الحفیظ رئیس مجلس إدارة شركة مصر للطیران للخدمات الجویة أن مثل ھذه الاعتمادات الدولیة تساعد عند إجراء اتفاقیات و بروتوكولات تعاون مع الشركات والمنظمات العالمیة الكبرى لاشتراطها الحصول على ھذه الشهادات، مؤكدًا أن الشركة قد مُنحت ھذا العام شھادتى الأيزو 2015-9001 فى نظام الجودة، والأیزو 22000:2018 فى سلامة الغذاء بعد الانتهاء من إجراءات التفتیش السنوى الخاصة بمراجعة أنظمة الشركة الإداریة، وكیفیة تشغیلھا وفقًا للمعایير المنصوص علیها للحصول علي أحدث إصدارات جودة وسلامة الغذاء.

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كما أن تطبیق نظام إداره الجوده طبقًا للمواصفة الدولیةISO22000:2018 سیُسهم في تطویر الأداء بما یضمن الحصول علي أقصي درجة من مستویات رضاء العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

من ناحیة أخرى أشاد وفد شركة TÜV Austria بالتزام الشركة بتطبیق كافة المعاییر الدولیة المعمول بها، والتي یجب توافرھا فیما یتعلق بالجودة و سلامة الغذاء من أجل الحصول على الأیزو، كما أعرب الوفد عن امتنانه بتعاون العاملین بالشركة طوال فترة التفتیش.

وتعد شركة مصر للطيران للشحن الجوي واحدة ضمن 9 شركات تتبع الشركة القابض لمصر للطيران وتعد من الشركات الرائدة في مجال " الكاترنج" الخاص بتجهيز وجبات الطائرات وركابها ولها العديد من العملاء وتعد من أحدي الشركات الحكومية الناجحة.