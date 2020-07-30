شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد قانونية حاكمة لعمل البنوك فى القانون الجديد ..أهمها منع تضارب مصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، المبادئ التي تلتزم بها كافة البنوك في ممارسة أعمالها، وفي هذا الصدد تنص المادة 84 من مشروع القانون علي أن تلتزم كافة البنوك بممارسة أعمالها وفقاً للمبادئ الأتية:

1 - الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزي عن أية مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها.

2 - وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ علي كيانها واستمراره.

Advertisements

3 - مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة.

4 - بذل العناية الواجبة وفقاً للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء.

5 - تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفي وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل.

6 - التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية. 7 - العمل على منع تضارب المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.