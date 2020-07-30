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الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع عاهل الأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للأردن وشعبه الشقيق دوام الاستقرار والتقدم.

 

 

وأعرب العاهل الأردني عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.

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صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 

 

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