شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر الدولة الوحيدة فى المنطقة التى ستنجح فى تحقيق نمو إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مصر هي الاقتصاد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القادر على تسجيل نمو إيجابي لعام 2020 ، على الرغم من العواقب الوخيمة التى حدثت نتيجة وباء كورونا و تأثيره على الاقتصاد العالمي والمصري، وذلك وفقا لتوقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

و أشار عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن اقتصاديات المنطقة تأثرت بشكل كبير، مشيرا إلى ليبيا التي من المتوقع أن ينخفض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة -43.7٪ جراء الأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها البلاد ، و الجزائر التي يتوقع أن تسجل ركودا بنسبة -5.4٪ بسبب الوباء وتأثيراته الاقتصادية ، ولا سيما تلك المتعلقة بسعر برميل النفط ، و من المتوقع أن تشهد المغرب وتونس ، اللتان تتمتعان باقتصادات أكثر تنوعًا ، بنسبة ركود تبلغ -4.6٪ و -4.0٪.

وأوضح فؤاد، أنه وفقا لبيانات بنك التنمية الأفريقي ، ستسجل مصر نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8٪ في عام 2020 ، في ظل أكثر السيناريوهات التشاؤمية و عليه، ستكون مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تشهد ركوداً رغم تراجع السياحة وانخفاض الاستثمار والتجارة الخارجية.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على عكس العديد من الاقتصادات في المنطقة ، يتميز الاقتصاد المصري بتنوعه النسبي و قد خلق النمو في السنوات الأخيرة أكثر من 4 ملايين وظيفة مما ساعد في خفض معدل البطالة إلى 8.9٪.

وتابع "فؤاد" قائلا: إنه بالرغم من أن الوباء ابطأ وتيرة نمو الاقتصاد المصري، مازالت مؤشرات الأداء تجعل مصر ، أكثر الاقتصادات ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات الأخيرة، وأن مصر هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي تم تثبيت تصنيفها الائتماني مع استقرار النظرة المستقبلية لأداء اقتصادها، من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة «ستاندرد اند بورز» و«موديز» و"فيتش"

جدير بالذكر أنه جاء مؤخرا قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B+» وهو ما يعكس ذلك ثقة المؤسسات الدولية و مؤسسات التصنيف الائتماني فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا».