أكدت التحايل المخبرية، اليوم الخميس، في طنجة، إصابة 100 شخص بفيروس كورونا المستجد، من بؤر صناعية، ومهنية، وكذا مخالطين.
وبحسب مصدر طبي لـ”اليوم 24″ فإن غالبية المصابين ينحدرون من منطقة عزيب الحاج قدور، وبوخالف، واجزناية، ومغوغة، والسواني، وبني مكادة، وطنجة البالية، ومجمع الخير، وأحياء البوغاز، والعونية والقدس، والمجمع العسكري.
وكانت عاصمة البوغاز، قد سجلت خلال 24 ساعة الماضية، 130 إصابة جديدة بـ”كورونا”، و3 وفيات.
وارتفعت الحصيلة التراكمية لحالات الاصابة في جهة الشمال إلى 5059 حالة مؤكدة، ما يمثل 22.77 في المائة من العدد الاجمالي الوطني للإصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة تسجل إصابات جديدة بـ”كورونا”..100 حالة أغلبها من بؤر صناعية ومهنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.