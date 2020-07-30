طنجة تسجل إصابات جديدة بـ”كورونا”..100 حالة أغلبها من بؤر صناعية ومهنية

أكدت التحايل المخبرية، اليوم الخميس، في طنجة، إصابة 100 شخص بفيروس كورونا المستجد، من بؤر صناعية، ومهنية، وكذا مخالطين.

وبحسب مصدر طبي لـ”اليوم 24″ فإن غالبية المصابين ينحدرون من منطقة عزيب الحاج قدور، وبوخالف، واجزناية، ومغوغة، والسواني، وبني مكادة، وطنجة البالية، ومجمع الخير، وأحياء البوغاز، والعونية والقدس، والمجمع العسكري.

وكانت عاصمة البوغاز، قد سجلت خلال 24 ساعة الماضية، 130 إصابة جديدة بـ”كورونا”، و3 وفيات.

وارتفعت الحصيلة التراكمية لحالات الاصابة في جهة الشمال إلى 5059 حالة مؤكدة، ما يمثل 22.77 في المائة من العدد الاجمالي الوطني للإصابات.