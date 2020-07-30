أرباب النقل السياحي غاضبون من اعمارة: صبرنا نفذ ونواجه الإفلاس ونتعرض لضغوطات نفسية من البنوك

هدد أرباب النقل السياحي في المغرب بخوضهم إضراب عن العمل مفتوح، ابتداءا من 13 غشت المقبل، وذلك أمام ولايات وعمالات المملكة.

وراسلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تفيد بأن “صبر مهنيي وأرباب قطاع النقل السياحي نفذ لعدم جدوى وفاعلية الحوار، المرتبط بالمماطلة لربح الوقت”.

وأضاف المصدر نفسه، أن الجهات الوصية لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يمر منها قطاع النقل السياحي الأكثر تضررا.

وشددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي على أن قرار الإضراب المذكور، جاء بسبب ما أسماته “عدم استجابة الجهات الوصية على القطاع لمطالبهم، والعمل على إنقاذ المقاولات من الإفلاس، وكذلك عدم التزام الجهات الوصية بأجرأة مضامين ملفها المطلبي رغم التوجيهات الملكية الصريحة لحماية المقاولات الأكثر تضررا من الجائحة”.

ولفتت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، الانتباه عبر المراسلة المذكورة، إلى أن أصحاب القطاع يتعرضون لضغوط نفسية يومية من البنوك والمؤسسات المالية استغلت هذه الظروف عبر توجيه، ما أسماته ” تهديدات مسترسلة لكل مقاولات النقل السياحي التي أصبحت مهددة بالزوال من المنظومة الاقتصادية بالإكراه البدني، بسبب تجاهل الوزارة المعنية لحماية المهنيين من مؤسسات القروض”.