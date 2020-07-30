بعد توقيفها بسبب إصابة لاعبين بكورونا.. تحديد موعد جديد لمباراة وداد تمارة والنادي القنيطري !

قرر الجامعة المغربية لكرة القدم، تحديد موعد جديد للمباراة التي توقفت بين وداد تمارة والنادي القنيطري، أمس الأربعاء في الدوري الاحترافي الثاني، بسبب وباء كورونا.

وأعلن النادي القنيطري عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه تقرر إعادة مباراة وداد تمارة والنادي القنيطري يوم الأربعاء 4 غشت المقبل مع الإحتفاض بالنتيجة والتوقيت الذي توقفت فيه.

وأشار النادي نفسه، أن لاعبي الفريق أجروا اليوم الخميس، مسحة جديدة خاصة بالكشف عن فيروس كورونا بعدما تأكد إصابة بعض لاعبين من الفريق بالفيروس.

وكانت السلطات المحلية بمدينة تمارة قد قررت توقيف مباراة وداد تمارة والنادي القنيطري، بعد مرور 23 دقيقة من انطلاقتها مساء اليوم الأربعاء بالملعب البلدي لمدينة تمارة بعد ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا في صفوف النادي القنيطري بعد التحاليل المخبرية التي أجراها النادي، وهو ما دفع قائدة منطقة تمارة للتدخل وتوقيف المبارة.