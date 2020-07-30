700 حافلة جديدة في انتظار البيضاويين.. مجلس المدينة سيساهم بـ300 مليون درهم لتمويل عقد “ألزا” -التفاصيل

من المرتقب، أن تساهم جماعة الدار البيضاء بما يناهز 300 مليون درهم من أجل تمويل عقد التدبير المفوض لاستغلال شبكة النقل بالمدينة، موزعة على ثلاث سنوات.

وصادقت جماعة الدار البيضاء، قبل أيام، على اتفاقية تمويل عقد التدبير المفوض للنقل العمومي، بواسطة الحافلات على مستوى تراب مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”.

وحسب الاتفاقية المذكورة، والتي اطلع “اليوم24” على نسخة منها، فإن جماعة الدار البيضاء ستساهم بما يناهز 300 مليون درهم، موزعة على ثلاثة سنوات، إذ من المرتقب أن تساهم بـ180 مليون درهم خلال السنة الجارية، بالإضافة إلى 70 مليون درهم خلال سنة 2021، ومن ثم 50 مليون درهم خلال 2022.

وستساهم مؤسسة التعاون بموجب الاتفاقية المذكورة، بـ60 مليون درهم موزعة على ثلاث سنوات، إذ ستساهم ب20 مليون درهم، خلال السنة الجارية، و20 مليون درهم برسم سنة 2021، و20 مليون برسم سنة 2022.

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علاوة على ذلك، ستساهم المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة للوزارة الداخلية بـ200 مليون درهم برسم سنة 2020.

وينتظر البيضاويون إطلاق 700 حافلة جديدة ضمن الصفقة، التي تجمع بين مجلس الجماعة ومؤسسة التعاون وشركة “ألزا”، والتي ستكون جاهزة في نونبر 2020.

ويشار إلى أن الحافلات المهترئة التابعة لشركة “مدينة بيس” اختفت من الشوارع البيضاء، بعدما كانت تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين بسبب الأعطاب الميكانيكية التي تظهر عليها باستمرار وكذا بسبب توالي نشوب الحرائق بها.