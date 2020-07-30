العالم يحتفل باليوم العالمي للصداقة

يحتفل العالم اليوم الخميس، 30 يوليوز، باليوم العالمي للصداقة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011، معتبرة أن الصداقة بين الشعوب والبلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح عاملا ملهما لجهود السلام.

ولاحتفال بهذا اليوم، تشجع الأمم المتحدة الحكومات، والمنظمات الدولية ومجموعات المجتمع الدولي، على القيام بأنشطة ومبادرات تسهم في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحوار بين الحضارات، والتضامن، والتفاهم، والمصالحة.

ويحتفل الأشخاص باليوم العالمي للصداقة، كمناسبة لإدراك جدواها وأهميتها، وتسليط الضوء على المشاعر النبيلة والقيمة في حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

وشرع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، صباح اليوم الخميس، في الاحتفال على مواقع التواصل الاجتماعي باليوم العالمي للصداقة، عبر منشورات تتحدث عن هذه العلاقة الانسانية المميزة، ومنهم من يهنأ أقرب أصدقائه في منشوراتهم.