المليشيا تقصف قرى سكنية في بيت الفقيه جنوبي الحديدة

الخميس 30 يوليه 2020

قصفت مليشيات الحوثي، الخميس 30 يوليو /تموز 2020، القرى السكنية في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.



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وذكر مصدر محلي، أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة منها سلاح 14.7 على القرى السكنية ومنازل المواطنين بشكل همجي مخلفة حالة من الهلع والخوف في صفوف المدنيين.

ويستقبل سكان محافظة الحديدة عيد الأضحى المبارك بالجرائم والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية بحق المدنيين دون تدخل من المجتمع الدولي